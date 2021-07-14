Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия санкциям.

"Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок - сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - сказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в комментарии МГТРК "Мир" в среду.

Лукашенко и Путин во вторник в Петербурге провели пятичасовые переговоры.