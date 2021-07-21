Берлин счел конструктивным соглашение США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в среду, что США и Германия пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток 2".

"Я рад, что мы нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", - написал Маас в твиттере.

Ранее в среду стало известно, что США и ФРГ достигли договоренности по теме "Северного потока 2". Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. ФРГ обязуется предпринимать ответные действия в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.