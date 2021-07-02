Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:10Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы решило объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Ранее в пятницу об этом попросила Служба охраны границ Литвы.

Заместитель командующего службы Видас Мачайтис заявил, что потоки прибывающих мигрантов растут "каждый день, каждую неделю" и "возникают проблемы как у государства, так и у службы".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти в три раза больше прежнего суточного рекорда.

Сейчас для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

Всего в 2021 году в Литву из Белоруссии пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая, в ответ на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал он.

После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия". Находящаяся с визитом в Вильнюсе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу пообещала Литве поддержку в связи с ростом нелегальной миграции из Белоруссии.

Литва Белоруссия Ирак Агне Билотайте

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 2 июля

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка
Пандемия коронавируса

ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июля

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');