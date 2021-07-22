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Госдеп заявил, что газ по достроенному "Северному потоку 2" пойдет не сразу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Газ по "Северному потоку 2" пойдет после завершения строительства трубопровода не сразу, необходимы дополнительные шаги, заявил журналистам на специальном телефонном брифинге представитель Госдепартамента США.

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"Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать", - сказал он.

Тем не менее, дипломат не стал конкретизировать меры, которые предстоит предпринять, и переадресовал журналистов правительству Германии, пояснив, что "процессы регулирования в некоторых случаях находятся в руках независимого немецкого регулятора".

Северный поток 2 Госдеп США

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