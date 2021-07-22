Госдеп заявил, что газ по достроенному "Северному потоку 2" пойдет не сразу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Газ по "Северному потоку 2" пойдет после завершения строительства трубопровода не сразу, необходимы дополнительные шаги, заявил журналистам на специальном телефонном брифинге представитель Госдепартамента США.

"Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать", - сказал он.

Тем не менее, дипломат не стал конкретизировать меры, которые предстоит предпринять, и переадресовал журналистов правительству Германии, пояснив, что "процессы регулирования в некоторых случаях находятся в руках независимого немецкого регулятора".