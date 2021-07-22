Законодатели США в основном недовольны соглашением с ФРГ по "Северному потоку 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Большинство законодателей США, независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение, достигнутое администрацией президента Джо Байдена и властями ФРГ по проекту газопровода "Северный поток 2".

Как передает Politico, сенатор-демократ Тим Кейн сказал: "Я не в восторге от этого с точки зрения политики России, и я не в восторге от этого с точки зрения изменения климата".

В свою очередь, сенатор Жанна Шахин приветствовала "дипломатические усилия администрации Байдена" договориться по "Северному потоку 2" с Германией, являющейся важным союзником США. "Но я пока не уверена, что это соглашение может эффективно помешать (президенту РФ Владимиру) Путину использовать этот газопровод в качестве оружия для оказания политического влияния на Европу", - написала она в твиттере.

Главный республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол, чьи слова приводит Associated Press, выразил уверенность, что Россия "будет использовать газопровод "Северный поток 2" в качестве оружия принуждения против Украины и трансатлантической энергетической безопасности, как только он заработает".

С ним согласен и сенатор Бен Кардин, который считает, что как только газопровод будет запущен, "появится незащищенность". "Я всегда чувствовал, что мы должны это (строительство "Северного потока 2" - ИФ) остановить. Но сейчас мы достигли того момента, когда предотвратить его использование очень трудно", - прокомментировал он свою позицию Politico.

Сенатор-республиканец Тед Круз, в свою очередь, назвал это соглашение "межпоколенческой геополитической ошибкой". По его мнению, "российские диктаторы через десятилетия будут каждый год получать миллиарды долларов от подарка Джо Байдена".

Тем временем член палаты представителей, республиканец Адам Кирзингер призвал законодателей США вместе с рядом стран Европы выступить против завершения строительства "Северного потока 2". "Белый дом соглашается с тем, что "Северный поток 2" является российским вредоносным проектом, но они продолжают поддерживать его завершение. (...) Мы должны вместе с подавляющим большинством стран ЕС выступить против этого газопровода", - написал он в твиттере.

В свою очередь, сенатор-республиканец Марко Рубио отметил в своем твиттере: "Администрация Байдена может давать столько пустых обещаний, сколько им захочется, и говорить: "Дипломатия вернулась". Тем не менее, это не меняет того факта, что соглашение президента США о завершении строительства газопровода "Северный поток 2" является безрассудным. Байден показывает Путину, что наша страна готова пожертвовать друзьями, такими как Украина".

По словам члена палаты представителей, демократа Энтони Брауна, цитируемого Politico, соглашение США и ФРГ является напоминанием, что "хотя мы разделяем многие ценности с нашими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, наши интересы часто не совпадают".

"Я обеспокоен тем, что европейские страны неизбежно увеличат свою зависимость от российского газа, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения климата", - добавил он.

Между тем, еще один видный демократ, сенатор Крис Мерфи заявил изданию, что соглашение между США и Германией "не является идеальным, но в данных обстоятельствах это хороший результат". Он отметил, что идея о том, что США могут остановить газопровод, который завершен на 98%, "основана на фантазии, а не на реальности". По мнению Мерфи, разрыв отношений США с Германией "обошелся бы огромной, неоправданной ценой".

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

ФРГ обязуется создать "зеленый" фонд для энергетического перехода Украины, назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, и предпринимать ответные действия, если Россия будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США продолжит рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом "Северный поток 2" даже после сделки с Германией.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не использовала и не использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления. По его мнению, тональность соглашения ФРГ и США по "Северному потоку 2" "враждебная" и "в корне противоречит духу переговоров двух президентов (США и РФ) 16 июня в Женеве".