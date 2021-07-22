Варшава сочла, что РФ победила в ситуации вокруг "Северного потока 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Победой России назвал представитель президента Польши Блажей Спыхальский ситуацию вокруг "Северного потока 2".

"Если речь идет о строительстве этого газопровода, то практически мы имеем дело с победой России. Благодаря этой инфраструктуре Россия будет получать выгоду, влияя на европейский рынок газа, и прежде всего она будет зарабатывать на этом", - сказал он в четверг в эфире третьей программы Польского радио.

При этом Спыхальский отметил, что позицией по "Северному потоку 2" "Германия нарушает европейскую солидарность".

Накануне, 21 июля, США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.