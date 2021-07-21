Суточный COVID-прирост в Москве третий день не превышает 3,5 тыс.

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Еще 3 254 случая COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно соответствует значению, которое было достигнуто накануне, следует из информации оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Днем ранее в Москве зафиксировано 3 188 инфицированных. Таким образом, заболеваемость в городе находится примерно на одном уровне вторые сутки, она не превышает 3,5 тыс. случаев впервые с начала июня.

Всего коронавирусную инфекцию в Москве по состоянию на 21 июля перенесли 1 млн 473 584 человека.

За сутки в городе скончались 104 пациента с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о гибели 101 человека. Смертность в столице продолжает держаться на высоком уровне: ежедневно COVID-19 уносит жизни более 100 москвичей.

С начала пандемии в столице скончались 24 тыс. 689 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки в Москве 8 006 человек. В последние недели ежедневно сообщается об излечении 7-8 тыс. столичных жителей от заболевания. Всего от коронавируса выздоровели 1 млн 304 958 горожан.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе остается сложной, но все же демонстрирует улучшение по основным показателям.