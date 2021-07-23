Правительственные силы освободили от талибов уезд в афганской провинции Герат

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительственные силы Афганистана выбили боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) с территории уезда Карух в провинции Герат на западе страны, сообщил в пятницу замначальника пресс-центра министерства обороны Фавад Аман.

"Террористы понесли тяжелые потери и покинули район. Уезд сейчас полностью находится под контролем афганских сил обороны и безопасности", - сообщил Аман в твиттер.

По последним данным министерства обороны Афганистана, за прошедшие 24 часа в ходе боев с правительственными силами убиты 152 боевика, еще 53 ранены, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов.

"Боевые действия в течение суток шли на территории провинций Логар, Кунар, Пактия, Газни, Кандагар, Балх, Саманган, Джаузджан, Гильменд, Нимроз, Кундуз и Каписа", - говорится в сообщении пресс-центра оборонного ведомства ИРА.