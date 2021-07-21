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Лавров заявил, что РФ не планирует вторжение в Афганистан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия не рассматривает возможность размещения военных в Афганистане или нанесения точечных ударов по террористам на территории этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен", - сказал Лавров в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность размещения военных в Афганистане на постоянной основе или нанесения точечных ударов по террористам в связи с ростом террористической угрозы и нестабильности в стране.

Он подчеркнул, что в российском обществе сложилось стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех других стран обеспечивалась их внутренними договоренностями в рамках национальной идеологии.

"У нас обязательства перед нашими союзниками - перед Таджикистаном, Кыргызстаном - которыми мы руководствуемся в соответствии со статьей Договора о коллективной безопасности. При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить", - добавил министр.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к осени. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

Как ранее заявлял Лавров, отсутствие продвижения в переговорном процессе и возобновление боевых действий в Афганистане "создает ниши" для боевиков из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Полный текст интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова будет опубликован на сайте "Интерфакса" (interfax.ru).

МИД РФ Сергей Лавров Афганистан

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