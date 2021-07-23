Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга встретился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой, прибывшим в Токио, в пятницу, сообщают японские СМИ.

Во время встречи премьер-министр Японии попросил Бурлу перенести поставки 20 млн доз противовирусной вакцины с октября на более ранний срок.

Есихидэ Сугу сопровождал министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию, Таро Коно.

Ожидается, что переговоры по этому вопросу продолжатся.

Япония заключила контракт с Pfizer на получение 100 млн доз вакцины к июню, еще 70 млн должны быть отправлены в период с июля по сентябрь, а еще 20 млн в октябре или после него.

Некоторые местные органы власти были вынуждены прекратить свои программы вакцинации после того, как спрос на вакцины начал превышать предложение.

Согласно последним правительственным данным, около 23% населения Японии были полностью привиты от COVID-19, при этом около 35% получили одну дозу вакцины.