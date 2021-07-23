Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:39Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну
Фото: Justin Tallis - Pool / Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга встретился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой, прибывшим в Токио, в пятницу, сообщают японские СМИ.

Хроника коронавируса. Июль.

Во время встречи премьер-министр Японии попросил Бурлу перенести поставки 20 млн доз противовирусной вакцины с октября на более ранний срок.

Есихидэ Сугу сопровождал министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию, Таро Коно.

Ожидается, что переговоры по этому вопросу продолжатся.

Япония заключила контракт с Pfizer на получение 100 млн доз вакцины к июню, еще 70 млн должны быть отправлены в период с июля по сентябрь, а еще 20 млн в октябре или после него.

Некоторые местные органы власти были вынуждены прекратить свои программы вакцинации после того, как спрос на вакцины начал превышать предложение.

Согласно последним правительственным данным, около 23% населения Японии были полностью привиты от COVID-19, при этом около 35% получили одну дозу вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Япония коронавирус Есихидэ Суга Pfizer

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 23 июля

Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

МОК не разрешил ЕС пронести свой флаг на открытии Олимпиады

Пандемия коронавируса

США раскритиковали КНР за отказ от плана ВОЗ по поиску источника COVID-19

США раскритиковали КНР за отказ от плана ВОЗ по поиску источника COVID-19

Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем

Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем

Что произошло за день: четверг, 22 июля

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Мальдивы введут налог на выезд с островов

Украина опровергла согласование с ней договоренностей по "Северному потоку 2"

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');