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Япония попросила у Pfizer дополнительные поставки вакцины от COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора попросил главу американской компании Pfizer Альберта Бурлу о дополнительных поставках вакцины против COVID-19 в его страну, сообщает Associated Press.

По данным агентства, японский премьер попросил главу Pfizer об этом с тем, чтобы к сентябрю все, кому необходим препарат, могли его получить.

С начала пандемии коронавируса в Японии выявили 525,2 тыс. случаев заражения, скончались 9,5 тыс. человек.

Препарат Pfizer - единственный к настоящему моменту, одобренный в Японии. Однако правительство страны также подписало соглашения с AstraZeneca и Moderna.

Хроника коронавируса. Апрель.

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