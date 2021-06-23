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Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше
Фото: David Mareuil - Pool/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Япония планирует одобрить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca для людей в возрасте 60 лет и старше, сообщают японские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Хроника коронавируса. Июнь.

Группа экспертов министерства здравоохранения Японии обсудит приемлемый возрастной диапазон для вакцины на заседании 30 июня. Специалисты примут во внимание ситуацию за рубежом, отметили источники.

Вакцина AstraZeneca была официально одобрена в Японии в конце мая. Однако ее применение было отложено в связи с обеспокоенностью из-за выявленных ранее в других странах случаев образования тромбов после вакцинации.

Между тем, некоторые эксперты в области здравоохранения заявили, что вакцину не следует исключать как вариант, поскольку ее эффективность была подтверждена в Великобритании и других странах, где было сделано значительное количество прививок.

В конце мая правительство Японии официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca. Прежде вакцинация в стране осуществлялась только препаратом Pfizer. По темпам вакцинации Япония отстает от многих стран.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Япония коронавирус

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