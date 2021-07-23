ЕК отменила переговоры с Россельхознадзором по поставкам кормов в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия отменила планировавшиеся 22 июля переговоры с Россельхознадзором по вопросам возобновления поставок кормовой продукции из ЕС. В таких условиях Россельхознадзор не видит возможности по снятию введенных ранее ограничений, сообщает российская служба.

Дата переговоров с Генеральным директоратом здравоохранения и продовольственной безопасности Еврокомиссии была согласована. На них планировалось обсудить выявляемые нарушения при поставках кормов и кормовых добавок в РФ и принимаемые в ЕС меры для снятия обеспокоенности российского ведомства. Однако переговоры были отменены по инициативе европейской стороны и перенесены на более поздний срок. В частности, в своем официальном письме Еврокомиссия сообщила, что диалог необходимо отложить до окончания периода летних отпусков в Европе.

Россельхознадзор поясняет, что его беспокоят нарушения, связанные с тем, как прослеживается используемое для производства кормовой продукции сырье. Отмечается, что беспокойство вызывает также несоблюдение режимов его термической обработки. По мнению службы, это несет в себе риски заноса в Россию вместе с кормом опасных заболеваний животных. В текущем году эпизоотическая ситуация в ЕС серьезно ухудшилась. В частности, зафиксировано более 2,5 тыс. случаев гриппа птиц и 10 тыс. случаев африканской чумы свиней, в том числе в дикой фауне.

Помимо этого, Россельхознадзор продолжает выявлять незарегистрированные ГМ-компоненты как в кормах, так и в кормовых добавках, поступающих из ЕС. Кроме того, до настоящего времени от стран не был получен весь объем запрошенных сведений о системах контроля за кормовой продукцией, включающих надзор за использованием ГМО.

"На данном этапе без соответствующего диалога с Еврокомиссией Россельхознадзор не видит возможности выработки эффективного механизма по отмене ограничений на поставки в РФ кормов и кормовых добавок с предприятий ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Россельхознадзор запретил ввоз в РФ кормов и кормовых добавок из 8 стран ЕС, а также Канады, США и Великобритании из-за серьезного снижения уровня государственного контроля за продукцией, отправляемой в Россию. Поставки разрешены только 33 производителям Германии, 17 – Нидерландов, 4 – Испании, а также 2 – Канады.