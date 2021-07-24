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МВД Афганистана объявило о введении комендантского часа в 31 провинции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении комендантского часа в 31 из 34 провинций страны, сообщило в субботу издание Ariana News, со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД ИРА Ахмад Зия Зия.

"Комендантский час был введен в 31 провинции, чтобы предотвратить передвижения талибов (участники запрещенного в РФ движения "Талибан" - ИФ). Ограничения начнут действовать в 22:00 и закончатся в 4:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что провинции Кабул, Нангархар и Панджшер освобождены от этих ограничений.

По сообщению Минобороны Афганистана, активные боевые действия в течение прошедших суток проходили на территории провинций Лагман, Нангархар, Нуристан, Кунар, Газни, Пактия, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Гильменд, Кундуз и Каписа.

За прошедшие 24 часа в ходе боев с правительственными силами Афганистана убито 262 террориста.

Афганистан

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