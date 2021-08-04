Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:23Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

США отклонили призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию третьей дозой

США отклонили призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию третьей дозой
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время ежедневного брифинга для прессы в Белом доме в Вашингтоне 4 августа 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США отклонили призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса COVID-19 третьей дозой компонента, сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

В миреСША направили свыше 110 млн вакцин от COVID-19 в более чем 60 странЧитать подробнее

"Мы определенно ощущаем, что это (временный мораторий - ИФ) неверный выбор, и что мы можем сделать и то, и другое", - сказала Псаки, имея ввиду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире, и призвала остальных следовать примеру американцев.

"В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам", - отметила Псаки.

Поставки вакцины США являются частью обещания президента Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.

Ранее в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США ВОЗ COVID-19 Коронавирус Белый Дом Дженнифер Псаки

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Что произошло за день: среда, 4 августа

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой
Пандемия коронавируса

РФПИ счел политизированными заявления представителей ЕС о "Спутнике V"

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Напавшие покинули атакованный танкер в Оманском заливе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');