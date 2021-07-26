Пострадавшую от наводнения провинцию Хэнань предупредили о новых ливнях

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Синоптики спрогнозировали с понедельника по четверг ливни в провинции Хэнань, которая в июле уже пострадала от сильных наводнений и где жертвами стихии стали по меньшей мере 69 человек. Об этом сообщают китайские СМИ.

Ливни ожидаются в пострадавших от наводнений городах Синьян, Чжумадянь, Чжоукоу, Шанцю, Кайфын, Пуян, Синьсян, Хэби и Аньан.

Это осложнит работу спасателей, доставку в Хэнань питьевой воды и еды, а также ремонт размытой дамбы. Для доставки питьевой воды, медикаментов и продовольствия в пострадавшие районы пока что используются военные вертолеты.

По последним данным администрации провинции, там погибли 69 человек, еще пять числятся пропавшими без вести. Наводнения в регионе начались 17 июля и затронули почти 13 млн человек.