Наводнение в Китае оставило без электричества заводы по выпуску iPhone

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Наводнение в китайской провинции Хэнань привело к временному отключению электричества на крупнейшем предприятии по производству iPhone, пишет The Wall Street Journal.

По словам сотрудников завода, принадлежащего тайваньской Foxconn Technology Group, отдельные участки предприятия оказались подтопленными, и часть рабочих была отправлена домой.

Foxconn владеет тремя предприятиями в Чжэнчжоу, на долю которых, по данным аналитиков, приходится более половины всех выпускаемых в мире iPhone. Источники WSJ сообщили, что перебои с электричеством были отмечены на всех трех предприятиях.

Foxconn заявила, что наводнение не повлияло на работу заводов компании, однако она приняла экстренные меры для устранения его последствий.

Осенью этого года Apple традиционно представит новые модели iPhone, и производители устройств готовятся к этому событию. Сборка новых моделей iPhone обычно начинается уже в июле.

По оценкам тайваньской аналитической компании Isaiah Research, производство iPhone во втором полугодии текущего года составит в общей сложности 130-140 млн единиц - на 8% больше, чем годом ранее, причем 80-85 млн из них будут новые устройства - iPhone 13.

Глава Apple Тим Кук написал в Weibo, что его компания перечислит средства на борьбу с последствиями наводнения в Китае, не указав точной суммы. Foxconn заявила, что перечислит на эти цели 100 млн юаней ($15,5 млн).

По последним данным, жертвами наводнения, вызванного ливнями, в провинции Хэнань стали 33 человека.