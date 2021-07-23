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Жителей провинции Хэнань в Китае эвакуируют из-за непрекращающихся наводнений

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Городской округ Синьсян (провинция Хэнань, КНР) и прилежащие районы в пятницу пострадали от вызванных проливными дождями наводнений, некоторым жителям удалось эвакуироваться, используя самодельные мосты, сообщает Центральное телевидение Китая.

"В настоящий момент благополучно эвакуированы около 9 тыс. человек", - передает ТВ. Телеканал отмечает, что осталось переместить еще 19 тыс. жителей.

Западные СМИ в свою очередь сообщают, что затоплены обширные участки сельскохозяйственных угодий. Река Вэйхэ прорвала дамбы, поэтому Синьсян остался без транспортного сообщения.

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В наиболее пострадавшем от наводнений городе Чжэнчжоу спасатели продолжают откачивать воду из тоннелей метро.

Миллионы жителей провинции Хэнань пострадали от наводнений за последние дни. Они остались без свежего продовольствия и чистой воды. По данным СМИ, известно, что наводнения унесли жизни 33 человек. Пострадали более 3 млн человек в 877 населенных пунктах.

Ожидается тайфун

Ожидается, что ситуация ухудшится из-за тайфуна "Ин Фа". В Национальном метеорологическом центре КНР заявили, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье, от чего пострадают районы, в которых проживают десятки миллионов человек.

"После удара "Ин Фа" может продолжать движение по востоку Китая, что вызовет длинный период чрезвычайно сильных ливней", - приводят СМИ выдержки из заявления центра.

В метеорологическом центре призвали жителей подготовиться к опасным погодным явлениям. Кроме того, там подчеркнули важность мер, направленных на "защиту прибрежных районов от ветра, дождя и приливов".

Дожди с 18 июля

Накануне сообщалось, что в Хэнани из опасных районов эвакуировали 376 тыс. человек, площадь, пострадавшая от стихийных бедствий, составила более 215 тыс. га, прямые экономические потери оцениваются в 1,22 млрд юаней ($143,5 млн).

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Проливной дождь обрушился на провинцию 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, превысило отметки в 500 мм, а в некоторых районах более других пострадавшего административного центра провинции города Чжэнчжоу - 900 мм.

В результате в провинции нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в Чжэнчжоу затоплен метрополитен, размыты автодороги, дома, часть городских улиц объявлены опасными для передвижения.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции в связи с тем, что, по прогнозам, ливневые дожди продолжатся.

Вместе с тем, ранее китайские метеорологи распространили предупреждение о высоких рисках и возможностях наводнений, связанных с опасным подъемом уровней малых и средних рек. Это касается юго-восточной провинции Шаньси, провинции Хэнань и юго-западной провинции Хэбэй.

В связи со сложившейся ситуацией председатель КНР Си Цзиньпин дал указания по предотвращению ущерба от наводнений и оказанию чрезвычайной помощи. Он подчеркнул, что безопасность жизни и имущества людей должны быть поставлены на первое место.

Китай Хэнань

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