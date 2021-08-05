В Малайзии выявили рекордное число заболевших COVID за сутки
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Малайзии за сутки зафиксировали свыше 20,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщают в четверг азиатские СМИ.
Этот показатель является рекордно высоким для Малайзии: до сих пор суточный COVID-прирост ни разу не превышал отметку в 20 тыс.
За минувшие 24 часа зарегистрировали 164 летальных случая от COVID-19.
В стране с января действует режим ЧС, а с 1 июня там ввели масштабный национальный локдаун. Несмотря на такие меры, за последние три недели суточный прирост вырос в среднем в два раза.
За время пандемии в Малайзии выявили 1,2 млн случаев коронавируса, около 10 тыс. из них имели летальный исход.