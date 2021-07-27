Sky News заявил о возможности осуществления Ираном кибератак

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Документ из пяти докладов, в котором рассматривается возможность проведения кибератак против объектов в западных странах, предположительно разработанный в Иране, оказался в распоряжении телеканала Sky News.

По данным телеканала, в документах описывается, как кибератака может быть использована для потопления грузового судна или взрыва топливного насоса на заправочной станции. Также в нем содержится информация об устройствах спутниковой связи, используемых мировой судоходной отраслью, а также о компьютерных системах, которые управляют освещением, отоплением и вентиляцией в умных домах по всему миру.

Как предполагает телеканал, данные документы свидетельствуют об особом интересе к изучению компаний и деятельности в западных странах, включая Великобританию, Францию и США.

Осведомленный источник телеканала сообщил, что доклады были подготовлены секретным наступательным киберподразделением, которое является частью Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). По его мнению, документы демонстрируют усилия Ирана по сбору разведданных о гражданской инфраструктуре, которые могут быть использованы для определения целей будущих кибератак.

"Они создают целевой банк, который будет использоваться всякий раз, когда они сочтут нужным", - сказал источник.