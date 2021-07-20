Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Японские компании стали мишенью кибератаки со стороны хакерской группы APT40, заявил во вторник журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Он сказал, что "весьма вероятно, что за атакой стоит правительство Китая".

"Мы внимательно следим за этим с большой озабоченностью", - сказал Като журналистам на регулярном брифинге для прессы.

Комментарий Като появился после того, как в понедельник Соединенные Штаты Евросоюз, Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия и союзники по НАТО обвинили Китай во взломе четверти миллиона почтовых серверов Microsoft Exchange. ЕС заявил, что атака была совершена с территории Китая, Британия и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР.

В понедельник Евросоюз, администрация США и британское правительство одновременно выпустили заявления об этой кибератаке. Китайские власти отрицают свою причастность.