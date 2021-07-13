США скоро объявят о мерах по борьбе с активностью хакеров-вымогателей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон на этой неделе намерен объявить о мерах по борьбе с кибератаками с применением вируса-вымогателя, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Позднее на этой неделе мы объявим о новых действиях в отношении кибератак хакеров-вымогателей", - сказал Салливан в ходе глобального саммита по новейшим технологиям.

Кроме того, по слова Салливана, на следующей неделе Вашингтон сообщит "о принятии действий по укреплению киберустойчивости в США".

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что США будут принимать меры в ответ на кибератаки.

Байден повторил мысль о том, что США ожидают от других стран помощи в борьбе с киберпреступниками. Также, отвечая на вопрос про кибератаки на Штаты, он сообщил, что обсудил в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране, оказывает воздействие на вторую страну".

Белый дом в свою очередь сообщал, что Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал Москву принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели.

"Президент Байден подчеркнул необходимость в том, чтобы Россия предприняла меры по пресечению деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - проинформировали в Белом доме.

В заявлении также говорится, что США будут принимать все необходимые действия для защиты от кибератак.