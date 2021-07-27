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American Airlines попросила пилотов экономить топливо

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. попросила пилотов по возможности экономить топливо из-за его нехватки в ряде аэропортов по всей стране, передает CNBC.

Отрасль столкнулась с задержками поставок топлива из-з нехватки водителей грузовиков, самих автомобилей и недостаточности поставок, объяснил преевозчик.

В отдельных случаях авиакомпания пообещала доставлять в аэропорты, пострадавшие из-за дефицита, дополнительный объем топлива во время перелетов. Также она может начать осуществлять некоторые рейсы с остановками для дозаправки в промежуточных пунктах.

"Задержки с доставкой топлива American Airlines изначально затронули в основном города на западе США, но теперь о них сообщают в аэропортах по всей стране. Ожидается, что задержки продолжатся до середины августа", - говорится в служебной записке, которую направил пилотам управляющий директор по полетам Джон Дадли.

До сих пор сбои в полетах из-за нехватки топлива были "минимальными" и компании не приходилось отменять какие-либо рейсы, говорится в письме.

Проблемы с поставками топлива возникли в период скачка спроса на туристические поездки внутри США, который, по словам топ-менеджеров авиакомпаний, близок к уровню 2019 года или превышает его.

Для перелетов по многим международным маршрутам необходим отрицательный тест на COVID-19 или доказательство вакцинации, тогда как некоторые направления все еще закрыты для туристов из США. Это привело к росту спроса на поездки внутри страны текущим летом, особенно в места, где расположены туристические достопримечательности на открытом воздухе.

American Airlines США Джон Дадли

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