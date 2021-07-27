Сайт и соцсети телеканала "Белсат" признаны в Белоруссии экстремистскими

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" признали экстремистскими в Белоруссии, сообщили в пресс-службе белорусского МВД во вторник.

"Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - говорится в сообщении.

"Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста", - отметили в МВД.

В июле прошли обыски у нескольких журналистов "Белсат", были задержаны сотрудничающие с телеканалом Анна Голета и Игорь Ильяш (муж журналистки "Белсат" Екатерины Андреевой, осужденной на два года за стрим с минской "Площади перемен"). Голета была отпущена 23 июля, Ильяш - 26 июля.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию республики.

Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии.

С 10 июля в Белоруссии у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. Закрыты более 50 неправительственных организаций. СК объяснил обыски в СМИ и НПО их причастностью к теневым финансовым схемам.