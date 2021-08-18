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Бухгалтер агентства "БелаПАН" помещена в изолятор на Окрестина

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бухгалтер негосударственного информационного агентства "БелаПАН" Екатерина Боева после обысков была помещена в изолятор временного содержания на улице Окрестина, сообщил в среду телеграм-канал агентства.

Она стала подозреваемой по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Бывшего директора "БелаПАН" Дмитрия Новожилова также отвезли на Окрестина после допроса, сообщает редакция со ссылкой на его родных. Новожилов был директором агентства с 2018 года до января 2021 года.

Обыск дома у главного редактора "БелаПАН" Ирины Левшиной закончился. "Ее везут в офис редакции для проведения обыска там, затем повезут на допрос в УСК по Минску", - сообщил тот же телеграм-канал.

После начала обысков пропал доступ доступ к сайтам "БелаПАНа".

БелаПАН Белоруссия Екатерина Боева Минск Дмитрий Новожилов

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