РФ перебросила штурмовики Су-25 на учения у границ Таджикистана и Афганистана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Штурмовые самолеты Су-25 объединенной российской военной базы в Киргизии будут привлечены к учению РФ, Узбекистана и Таджикистана, которое пройдет с 5 по 10 августа у границы с Афганистаном.

Звено самолетов Су-25 переброшено на аэродром "Гиссар" в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

Отмечается, что в ходе практических действий экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности, уточняет ЦВО.

Штурмовики "Грач"

Штурмовик Су-25 "Грач" предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Серийно самолеты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 320 экземпляров Су-25.

Самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3. В результате модернизации боевая эффективность самолетов увеличена почти в два раза за счет применения более точных боеприпасов, современной электроники и бортового комплекса обороны "Витебск".

Ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. В вариант Су-25СМ было модернизировано 84 штурмовика, включая опытные образцы. Всего же в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов.

Учения у границы с Афганистаном

Как сообщал "Интерфакс", с 5 по 10 августа у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана. В нем примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1 тыс. российских военных, также будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы.

По данным ЦВО, учение пройдет в три этапа. На первом военные отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск Вооруженных сил трех стран по уничтожению террористических бандформирований. На втором выполнят задачи по уничтожению вторгшихся на территорию союзного государства условных бандгрупп, на заключительном - по ликвидации радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана в этом году. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из этой страны. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.