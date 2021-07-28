Число смертей от COVID в мире за прошлую неделю выросло на 21%

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что количество смертей от коронавируса COVID-19 на планете за прошлую неделю выросло на 21%.

В ВОЗ пояснили, что за неделю с 19 по 25 июля было зарегистрировано более 69 тыс. смертей от коронавируса по всему миру. Это на 12 тыс. больше, чем в период с 12 по 18 июля. Больше всего смертей было зафиксировано в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии. В ВОЗ подчеркнули, что за прошлую неделю показатели смертности от коронавируса выросли везде, кроме Европы.

В среднем же, по подсчетам организации, на прошлой неделе ежедневно по всему миру выявляли около 540 тыс. случаев заражения COVID-19. На позапрошлой неделе этот показатель составлять 490 тыс.

"Если эта тенденция продолжится, можно ожидать, что совокупное число случаев по всему миру может превысить 200 млн в ближайшие две недели", - говорится в сообщении ВОЗ.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 195,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 4,1 млн смертей от последствий заражения.