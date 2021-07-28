Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

Число смертей от COVID в мире за прошлую неделю выросло на 21%

Число смертей от COVID в мире за прошлую неделю выросло на 21%
Фото: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что количество смертей от коронавируса COVID-19 на планете за прошлую неделю выросло на 21%.

В ВОЗ пояснили, что за неделю с 19 по 25 июля было зарегистрировано более 69 тыс. смертей от коронавируса по всему миру. Это на 12 тыс. больше, чем в период с 12 по 18 июля. Больше всего смертей было зафиксировано в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии. В ВОЗ подчеркнули, что за прошлую неделю показатели смертности от коронавируса выросли везде, кроме Европы.

В миреЧисло заражений COVID-19 в мире превысило 195 млнЧитать подробнее

В среднем же, по подсчетам организации, на прошлой неделе ежедневно по всему миру выявляли около 540 тыс. случаев заражения COVID-19. На позапрошлой неделе этот показатель составлять 490 тыс.

"Если эта тенденция продолжится, можно ожидать, что совокупное число случаев по всему миру может превысить 200 млн в ближайшие две недели", - говорится в сообщении ВОЗ.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 195,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 4,1 млн смертей от последствий заражения.

Хроника коронавируса. Июль.

22
В Индии против коронавируса вакцинировались более 440 миллионов человек26 июля. Школа для девочек в Кабуле (Афганистан) открылась после почти двухмесячного перерыва.22 июля. В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации.21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Индии против коронавируса вакцинировались более 440 миллионов человек
ВОЗ коронавирус

Новости по теме

Новости

Barclays увеличил квартальную прибыль в 23 раза

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

"Академик Черский" завершил работу на готовом на 99% "Северном потоке 2"

"Академик Черский" завершил работу на готовом на 99% "Северном потоке 2"

Локдаун в Сиднее продлили на месяц

Что случилось этой ночью: среда, 28 июля

В ходе боев на армяно-азербайджанской границе обе стороны понесли потери

В ходе боев на армяно-азербайджанской границе обе стороны понесли потери

Армения сообщила о локальных боях на границе с Азербайджаном

Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Что произошло за день: вторник, 27 июля

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');