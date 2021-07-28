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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:28Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 195 286 042+570 930

Число заражений COVID-19 в мире превысило 195 млн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 195 млн 329 тысячи 792, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 177 тыс. 400 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 603 тыс. 997 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 611 тыс. 288.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 484 тыс. 605, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 422 тыс. 22.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 749 тыс. 73 заболевших, умерли 551 тыс. 835 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 537,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 883 человека, в Индии – 303, Бразилии – 2 577.

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