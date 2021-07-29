Сенаторы будут блокировать назначения в Минфин США из-за "СП - 2"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов-республиканцев американского Конгресса в письме на имя министра финансов США Джанет Йеллен предупредила, что заблокирует двух кандидатов в Казначейство, если администрация не изменит свою позицию по "Северному потоку 2" и не введет новые санкции в отношении проекта.

"Газопровод "Северный поток 2" напрямую наносит ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", - говорится в письме сенатора Пэта Туми и 11 других республиканцев в Банковском комитете Сената.

Они отметили: "Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, и будет способствовать дальнейшей российской агрессии".

Сенаторы угрожают выступить против утверждения кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были выдвинуты на должности в Минфине, связанные с реализацией санкционных режимов.

"Мы призываем Вас изменить курс по "Северному потоку 2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", - говорится в послании законодателей.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода, поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии.

"Идея о том, что должно было быть сказано или сделано что-то такое, что могло бы остановить это, нереалистична", - сказал он журналистам, хотя и называл строительство трубопровода "плохой идеей".

Президент добавил, что "Северный поток" уже завершен на 99%". Как сообщалось, США и ФРГ ранее согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении сторон указываются основные положения этих договоренностей.

Байден заявил в связи с этим: "Как вы знаете, у меня была очень, очень плодотворная дискуссия с Ангелой Меркель. Она и правительство Германии работают над обязательствами, которые предполагают, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить боль Украине и другим странам, они отреагируют".

Тем не менее, большинство законодателей США, независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение.

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила накануне, что трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода.

"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%", - отмечают строители.

"Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - также отмечается в релизе.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявлял, что продолжит блокировать при голосовании в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации Байдена до тех пор, пока она не введет предусмотренные Конгрессом санкции в отношении компаний, строящих "Северный поток 2".