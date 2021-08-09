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Посол РФ в ФРГ сообщил о скором окончании строительства "Северного потока 2"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Считаные недели остаются до завершения строительства газопровода "Северный поток 2" (СП-2), при этом договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете "Известия".

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев.

Он также заявил, что "США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2".

"Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", - пояснил посол.

В июле США и ФРГ заявили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие государства.

Россия Германия Северный поток 2 Сергей Нечаев

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