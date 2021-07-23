Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в интервью Politico, что продолжит блокировать при голосовании в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации до тех пор, пока она не введет санкции, предусмотренные Конгрессом, в отношении компаний, строящих "Северный поток 2".

По словам Круза, госсекретарь Энтони Блинкен "неоднократно заявлял, что их отказ от санкций может быть отменен".

"Что ж, хорошо. Он наметил путь вперед: отменить отказ и фактически следовать закону. И когда они отменят отказ, я с радостью откажусь от блокирования. Во власти госдепартамента отменить отказ от санкций в любое время", - заявил политик.

Он отметил: "Я думаю, что если они продолжат идти по этому пути, это будет на порядок более серьезным, чем то, что Джимми Картер отдал Панамский канал. Спустя пять десятилетий это остается впечатляющей потерей для внешней политики США, и президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы. Я считаю, что решение Байдена (президент США Джо Байден - ИФ) и Харрис (вице-президент США Камала Харрис - ИФ) по "Северному потоку 2" по значимости находится на таком же уровне".

"Наступит 20 января 2025 года (по традиции - день инаугурации президента, победившего на очередных выборах - ИФ) и следующий президент, а я верю, что это будет республиканец, восстановит санкции против трубопровода. А это будет означать, что на европейскую компанию, которая способствовала сооружению этого трубопровода, опустится дамоклов меч, поскольку более не будет существовать Белого дома, который просто капитулирует перед Россией", - заявил политик.

В мае Байден отказался от санкций против "Северного потока 2", чтобы избежать обострения отношений со своим ключевым союзником - Германией. Кроме того, как он пояснил, санкции не смогут помешать реализации проекта, поскольку строительство уже завершается.

Накануне он в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода.

"Идея о том, что должно было быть сказано или сделано что-то такое, что могло бы остановить это, нереалистична", - сказал он журналистам.

Президент добавил, что "Северный поток" уже завершен на 99%".

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении сторон указываются основные положения этих договоренностей. Так, они, в частности, предусматривают, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны, либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

Большинство законодателей США, независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на достигнутое соглашение.