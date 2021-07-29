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В МИД РФ отметили, что позиция США по вопросу РСМД не изменилась

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Позиция Вашингтона по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не изменилась, предметно обсуждать эту тему они не готовы, заявил "Интерфаксу" в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Позиция, к сожалению, прежняя у американской стороны в отношении этой нашей идеи. Прорабатывать ее предметно они не готовы. В моем понимании их подход к этому нашему предложению сводится к тому, что мы пытаемся увести в сторону дискуссию, что по-прежнему корень проблемы якобы в нарушении Россией ныне уже несуществующего договора. Разница в том, что они смотрят в прошлое, а мы смотрим в будущее здесь", - сказал замминистра.

"Они ссылаются на какие-то свои интерпретации процессов, происходивших несколько лет назад, у нас совершенно другой взгляд на это, и мы в любой момент можем доказать, почему и насколько американцы здесь неправы. Но суть вопроса в том, что движения вперед нет, но мы будем продолжать обращать внимание американской стороны на важность этой темы и во избежание нового ракетного кризиса, на этот раз уже в Европе, призывать их все же, пока еще есть время, пока не закрылось окно возможностей, - оно сужается быстрым темпом с учетом того, что в США развернуто несколько программ создания таких систем наземного базирования, систем средней и меньшей дальности, очень современных, опасных, дестабилизирующих", - подчеркнул Рябков.

Он отметил: "В момент, когда и если такие системы появятся в Европе, мы получим совершенно другую ситуацию, на которую мы будем вынуждены реагировать и реагировать твердо, убедительно, военно-техническими мерами. Это приведет к ослаблению европейской безопасности, однозначно, и безопасности США. Зачем им это нужно, я не понимаю. Мы призываем их договариваться пока еще не поздно".

США в 2019 году вышли из договора по таким ракетам, обвинив Россию в его нарушениях. В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет развертывать новые ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.

МИД РФ Сергей Рябков США

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