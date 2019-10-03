Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XVI заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин. Он заявил это на пленарной сессии клуба "Валдай".

"Услышали от американских коллег, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Это нас затрагивает, потому что надо понять, где в Азии, будет доставать российскую территорию или нет. Кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, значит, Азия и является первопричиной выхода из этого договора", - объяснил.

Размещение РСМД в Азии он считает плохим вариантом, так как "наверняка будут адекватные зеркальные ответы", это будет ухудшать ситуацию в Азии и создавать новые угрозы.

Путин надеется, что еще есть возможности урегулировать проблему, поскольку окончательное решение США еще не приняли.

Он отметил, что США изначально не были откровенны в этом вопросе, заявляя, что системы ПВО Aegis, которые будут размещены в Европе, не могут быть использованы для пусков РСМД. "А потом "бум", и сами объявили о том, что пусковые системы Aegis были использованы для запуска этих ракет средней дальности. Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть", - добавил Путин.

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на Вашингтон.

5 августа Путин поручил Министерству обороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Если будет получена достоверная информация о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет, предупредил он.

В конце сентября "Коммерсантъ" узнал, что Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности. Два дня спустя глава МИД Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Майк Помпео готов обсудить это предложение.