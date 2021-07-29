В Италии сообщили о четвертой волне коронавируса

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Итальянский фонд Gimbe, занимающийся независимым мониторингом ситуации с COVID-19, пришел к выводу, что Италию накрывает четвертая волна коронавируса, пишет в четверг газета Corriere della Sera.

Согласно информации фонда, в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в стране снижался. Кроме того, на прошлой неделе зафиксировали рост на 64% случаев заражения COVID-19 (31 963 по сравнению с 19 390 за неделю до этого). Кроме того, на 14,5% увеличилось число пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии итальянских больниц.

При этом, как отмечает газета, на данный момент нагрузка на итальянские больницы остается незначительной.

По состоянию на 28 июля, 63,6% населения Италии получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19. При этом 52,3% получили обе необходимые дозы.