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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
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В Италии сообщили о четвертой волне коронавируса

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Итальянский фонд Gimbe, занимающийся независимым мониторингом ситуации с COVID-19, пришел к выводу, что Италию накрывает четвертая волна коронавируса, пишет в четверг газета Corriere della Sera.

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Согласно информации фонда, в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в стране снижался. Кроме того, на прошлой неделе зафиксировали рост на 64% случаев заражения COVID-19 (31 963 по сравнению с 19 390 за неделю до этого). Кроме того, на 14,5% увеличилось число пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии итальянских больниц.

При этом, как отмечает газета, на данный момент нагрузка на итальянские больницы остается незначительной.

По состоянию на 28 июля, 63,6% населения Италии получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19. При этом 52,3% получили обе необходимые дозы.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Италия коронавиурс

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