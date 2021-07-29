ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Штамм "дельта" COVID-19 вызвал подъем заболеваемости на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в этой части мира наблюдается четвертая волна коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Восточного Средиземноморья.

"Большинство новых заболевших госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - цитируют СМИ слова директора бюро Ахмеда аль-Мандхари.

Штамм "дельта" теперь зафиксирован в 15 из 22 стран региона - от Марокко до Пакистана. "Циркуляция варианта "дельта" способствует росту количества случаев COVID-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - говорилось в заявлении бюро.

По данным ВОЗ, за последний месяц заболеваемость выросла на 55% по сравнению с июнем, а количество смертей - на 15%. За неделю в среднем поступают данные о более чем 310 тыс. случаях инфицирования и 3,5 тыс. летальных исходах.

Также сообщается о катастрофической нехватке баллонов с кислородом и коек в палатах интенсивной терапии в разных странах региона.

В ВОЗ заключили, что штамм "дельта" быстро становится доминирующим вариантом COVID-19 в регионе.