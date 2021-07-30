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В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода установилась в Греции, температура воздуха в пятницу во многих районах страны достигает 42 градусов, сообщают греческие СМИ.

Греческие метеорологи отмечают, что чрезвычайно высокие температуры ожидаются в Греции на выходных, столбик термометра может подняться до 45 градусов.

Агентство EFE указывает, что эта жара может стать сильнейшей для Греции за последние 35 лет.

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Ряд соседних стран также готовится к жаре. Власти Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины распространили рекомендации для местных жителей избегать нахождения на улице в ближайшие дни под прямыми солнечными лучами днем. В Северной Македонии от работы из-за жары освободили лиц старше 60 лет и беременных женщин.

Ранее сообщалось, что на фоне установившейся в Турции аномальной жары на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: трое погибли в Анталье, один - в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.

Греция

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