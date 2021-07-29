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На МКС незапланированно включились двигатели модуля "Наука"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Двигатели модуля "Наука" незапланированно включились, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда", сообщил диктор трансляции переговоров экипажа станции с Землей, которую ведет NASA

"Незапланированное включение двигателей модуля, прибывшего на станцию недавно, произошло около часа назад", - сказал он. По его словам, для компенсации пришлось включить двигатели модуля "Звезда".

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Ситуация не угрожает безопасности экипажа.

По словам диктора, наземные специалисты вернули под контроль МКС, изменившую ориентацию после внештатного включения двигателей модуля "Наука", все системы станции работают нормально.

В пресс-службе "Роскосмоса" инцидент с двигателями модуля "Наука" объяснили работой с остатками топлива. "Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сообщили в госкорпорации.

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

МКС Наука НАСА Роскосмос

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