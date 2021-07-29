На МКС незапланированно включились двигатели модуля "Наука"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Двигатели модуля "Наука" незапланированно включились, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда", сообщил диктор трансляции переговоров экипажа станции с Землей, которую ведет NASA

"Незапланированное включение двигателей модуля, прибывшего на станцию недавно, произошло около часа назад", - сказал он. По его словам, для компенсации пришлось включить двигатели модуля "Звезда".

Ситуация не угрожает безопасности экипажа.

По словам диктора, наземные специалисты вернули под контроль МКС, изменившую ориентацию после внештатного включения двигателей модуля "Наука", все системы станции работают нормально.

В пресс-службе "Роскосмоса" инцидент с двигателями модуля "Наука" объяснили работой с остатками топлива. "Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сообщили в госкорпорации.

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.