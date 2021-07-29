"Роскосмос" проанализирует сбои при полете модуля "Наука" к МКС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все проблемы, возникшие при полете к Международной космической станции (МКС) нового модуля "Наука", проанализирует госкомиссия, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пришлось поволноваться первые три дня. Непростое было выведение, вы знаете, там была потеря телеметрии. Мы это, конечно, все, безусловно, проанализируем. Сделаем все, чтобы госкомиссия, которая за это отвечает, со специалистами проанализировала все те замечания, которые появились в ходе работы", - сказал Рогозин.

26 июля от МКС отстыковался модуль "Пирс", место которого должна была занять "Наука". "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" был затоплен в Тихом океане.

Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации затем сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала с космодрома Байконур.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.