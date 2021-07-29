Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в четверг успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Как сообщили в трансляции, стыковка состоялась в 16:26 по московскому времени.

26 июля от МКС отстыковался модуль "Пирс", место которого должна занять "Наука". "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" был затоплен в Тихом океане.

Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации затем заявили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка нового российского модуля к МКС стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль "Рассвет".

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что на старте в составе МЛМ летит 200 кг научного оборудования и 300 кг специальных кронштейнов и креплений. "Всего в дальнейшем на транспортных кораблях мы выведем еще 1,6 тонны научного оборудования для проведения экспериментов", - сказал Блошенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.