ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Евгения Хасис и Никита Тихонов во время оглашения приговора в Мосгорсуде. 2011 год. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) России возобновил производство по уголовному делу и направил на пересмотр апелляционной инстанции ВС приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

"По делу Тихонова и Хасис отменено кассационное определение ВС РФ от 14 сентября 2011, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

Защитник отметил, что доволен решением президиума и рассчитывает на отмену приговора Тихонову и Хасис в апелляционной инстанции ВС.

В феврале 2021 года стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении Тихонова и Хасис была нарушена статья Конвенции о защите прав человека о праве на справедливое судебное разбирательство в связи с тем, что присяжные, которые рассматривали их дело, не были беспристрастны.

Решение ЕСПЧ стало основанием для высшей национальной инстанции пересмотреть судебные решения по делу.

Приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка. 28 апреля 2011 года присяжные семью голосами против пяти признали Тихонова и Хасис виновными в этом убийстве и не заслуживающими снисхождения. Кроме того, они были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонов – еще и в подделке документов. 6 мая 2011 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Свою вину в убийстве они не признали.

Согласно вердикту присяжных, Тихонов и его гражданская жена Хасис совершили преступление "в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии". Бабурова была убита "в целях сокрытия преступления как очевидец убийства Маркелова".

Приговор был оставлен без изменений кассационной инстанции ВС РФ (апелляционной инстанции в 2011 году не было, кассационный суд выступал в роли второй инстанции).

Тихонов позднее также был осужден на 18 лет колонии, а по совокупности с первым приговор - на пожизненное заключение за создание банды и экстремистской организации - "Боевой организации русских националистов" (БОРН), а также за ряд убийств по мотивам идеологической и национальной ненависти. По второму делу Тихонов признал вину в полном объеме.

Расследованием "дела БОРН" руководил нынешний генеральный прокурор, на тот момент следователь Игорь Краснов.