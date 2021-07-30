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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:16Заразились
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Источником COVID-19 внутри китайской провинции стали рабочие аэропорта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти восточной китайской провинции Цзянсу установили, что источником распространения коронавируса внутри провинции стали рабочие аэропорта административного центра провинции города Нанкина, которые убирали лайнеры после зарубежных рейсов, сообщило агентство "Синьхуа".

Распространение инфекции в Цзянсу зафиксировано в июле, ранее случаи заражения внутри страны отмечались в городе Жуйли южной провинции Юньнань на границе с Мьянмой.

В четверг в Китае было выявлено 64 инфицированных COVID-19, из них 21 - внутри страны: 18 - в Цзянсу, два - в провинции Хунань и один - в Пекине, смертельных случаев нет. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 92 тыс. 875 случаев заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Цзянсу коронавирус COVID-19

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