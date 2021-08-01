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Из-за начавшейся в Нанкине вспышки COVID в Китае тестируют миллионы человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина (провинция Цзянсу), проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны, сообщает Channel News Asia.

По данным телеканала, случаи COVID-19, связанные с аэропортом, зафиксированы уже в более чем 10 провинциях и 20 городах страны. Всего за воскресенье медицинские службы отчитались о выявленных 75 случаях COVID-19, в том числе 53 местного происхождения. Специалисты связывают рост заболеваемости коронавирусом с распространением штамма "дельта".

В миреИсточником COVID-19 внутри китайской провинции стали рабочие аэропортаЧитать подробнее

Тем временем, власти начали брать анализы в Нанкине, население которого составляет более 9,3 млн человек, и поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Также предпринимаются попытки отследить лиц, которые выезжали из Нанкина, а также из Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань. В настоящий момент власти ввели режим изоляции для всех 1,5 млн жителей Чжанцзяцзе и закрыли доступ к местным достопримечательностям.

CNA отмечает, что новые случаи вируса выявлены в провинциях Хайнань, Шаньдун, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Отдельная вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), который ранее пострадал от наводнений. После того, как в Чжэнчжоу зарегистрировали 27 случаев коронавируса местного происхождения, администрация распорядилась протестировать на COVID-19 всех жителей города - более 10 млн человек.

Между тем, поступали сообщения, что некоторые из вакцинированных жителей в очагах заболевания оказались инфицированы COVID-19. Однако власти указали, что подобные случаи - в пределах нормы, и призвали продолжать вакцинироваться и соблюдать ограничительные меры.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что в Китае на 30 июля были сделаны более 1,6 млрд прививок против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 01 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус

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