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Госдеп поддержал план ВОЗ продолжить исследовать происхождение COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейте заявил о поддержке дополнительных исследований происхождения COVID-19, сообщил Госдепартамент.

Хроника коронавируса. Июль.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в Китайской Народной Республике, для лучшего понимания нынешней пандемии и предотвращения будущих", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Неда Прайса.

Согласно ему, госсекретарь подчеркнул необходимость того, чтобы следующий этап был "своевременным, основанным на фактических данных, прозрачным, находящимся под контролем экспертов и свободным от вмешательства".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества по этому исключительно важному вопросу", - добавили во внешнеполитическом ведомстве США.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.

Ранее заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ о втором этапе изучения происхождения COVID-19 в Китае содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В ответ на это представитель Белого дома Дженнифер Псаки отметила: "Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться".

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус США Энтони Блинкен Нед Прайс

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