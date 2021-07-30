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Литва пригрозила Белоруссии санкциями ЕС за организацию нелегальной миграции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Литва призывает Белоруссию предпринять действия для разрешения миграционного кризиса, в противном случае Литва поднимет вопрос о новых санкциях на уровне Европейского союза (ЕС), заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Если Белоруссия по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Белорусии. Санкции за организацию нелегальной миграции для Белоруссии сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения", - говорится в переданном агентству BNS комментарии главы МИД Литвы.

Ландсбергис подчеркнул, что Литва актуализирует этот вопрос в ЕС, если Белоруссия не предпримет никаких действий.

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Накануне Ландсбергис написал в фейсбуке, что в ситуации миграционного кризиса особенно важна роль ЕС. "Главная задача, которую мы передаем ведомствам ЕС - вы должны помочь нам разрушить сеть (доставки нелегальных мигрантов - ИФ) и вернуть людей", - написал политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их ловить", - сказал Лукашенко.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Белоруссии правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Белоруссие забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого.

Белоруссия Литва ЕС

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