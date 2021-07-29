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ЕС обсуждает с Ираком сдерживание потока мигрантов в Литву через Белоруссию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе в четверг сообщили, что поддерживают контакты с Ираком по вопросу о сдерживании там мигрантов, пытающихся попасть в Литву через Белоруссию, информируют западные СМИ.

"Мы контактируем с иракскими властями для того, чтобы Багдад обеспечил лучший контроль за перелетами в Белоруссию и принял бы назад граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно или у которых нет права на международную защиту", - говорится в послании члена Европейской комиссии Ильвы Юханссон.

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В ЕС заявляют, что "значительная часть" пересекающих границу с Литвой не имеют права претендовать на убежище в ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне сообщил о том, что он провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, основной темой которых стал вопрос о том, как справиться с возросшим числом иракских граждан, незаконно пересекающих границу Литвы из Белоруссии".

"Это вопрос, вызывающий обеспокоенность не только у одного государства-члена, но и у всего ЕС. Мы рассчитываем на поддержку Ирака", - написал Боррель в твиттере.

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Как напоминают западные СМИ, ранее в июле глава МИД Ирака Фуад Хусейн поддержал идею расследования незаконной перевозки иракских мигрантов в Литву через Белоруссию. Он заявил, что иракское правительство начнет расследование "плана по контрабанде иракцев в Европу".

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель во время визита в литовский город Мядининкай, расположенный на границе с Белоруссией, заявил о подозрениях, белорусские власти сыграли роль в притоке беженцев. По данным Брюсселя, за последние месяцы около 2,7 тыс. мигрантов, большинство которых - из Ирака, нелегально пересекли границы Литвы.

ЕС Ирак Белоруссия Литва

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