Талибов отбросили от города Талукан на северо-востоке Афганистана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы безопасности и обороны Афганистана при поддержке отрядов народного ополчения освободили от боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) более 20 селений в окрестностях города Талукан – административного центра граничащей с Таджикистаном провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

По сообщению управления полиции провинции Тахар, совместная операция началась в пятницу утром.

Как сообщается, десятки террористов убиты и ранены, шестеро взяты в плен объединенными силами.

Накануне вооруженные группы талибов пытались атаковать Талукан с нескольких направлений, нападение удалось отразить объединенными силами безопасности и народными ополченцами.

"В результате столкновений пять членов "Талибан" (движение запрещено в России) были убиты и шестеро ранены в районе Чубар. Кроме того, в трех других боестолкновениях убиты восемь талибов, десять ранены", - говорится в сообщении управления полиции Тахара.

В начале этой недели по местам скопления боевиков "Талибана" в провинции Тахар были нанесены авиаудары.

В управлении полиции провинции сообщили, что "ВВС Афганистана атаковали позиции боевиков в населенных пунктах Хоскепе, Чешмех, Шир, Гаумали и Хатаян". В результате около 30 талибов были убиты и десятки ранены.

Губернатор провинции Абдулла Карлук, выступая с видеообращением к населению, отметил, что в настоящее время властям провинции совместно с силовыми структурами удалось отстоять от боевиков Талукан, создав вокруг города несколько "поясов безопасности".

"Несмотря на то, что талибы собрали на штурм Талукана боевиков из соседних провинций Бадахшан, Кундуз и Баглан, их планы сорваны, террористы понесли большие потери. На следующем этапе правительственные силы планируют взять под контроль стратегические автотрассы и начать освобождать от террористов уезды провинции", - отметил губернатор Тахара.