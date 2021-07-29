Путин не принимал решений об отправке военных к границе Афганистана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не принимал решения о направлении к границам ее партнеров с Афганистаном дополнительного воинского контингента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, нет. Вы знаете, что там проводятся совместные учения, проверяется обороноспособность" - сказал Песков, отвечая на вопрос, принималось ли решение о направлении к границам с Афганистаном дополнительного воинского контингента.

Он отметил, что российская сторона неоднократно заявляла об озабоченности в связи с происходящим в Афганистане.

"Мы, безусловно, готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - сказал Песков.

Как сообщал "Интерфакс", с 5 по 10 августа у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана. В нем примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1 тыс. российских военных, также будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы.

К трехстороннему учению, как сообщил в четверг Центральный военный округ, будут также привлечены штурмовые самолеты Су-25 объединенной российской военной базы в Киргизии.