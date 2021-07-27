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США нанесли новые авиаудары по талибам в Афганистане

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военные США на этой неделе задействовали самолеты и беспилотники для поддержки с воздуха афганских правительственных сил, ведущих бои с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Пентагон.

"За последние дни был осуществлены удары при помощи техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов", - заявил представитель ведомства майор Роберт Лодевик, который не стал предоставлять других деталей этих операций.

В свою очередь AP отмечает, что задействованная в налетах авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели боевые самолеты из этой страны.

Также AP напоминает, что США уже наносили авиаудары на прошлой неделе. Представители американской стороны поясняли, что целями ударов были позиции талибов и захваченное ими военное оборудование.

Накануне сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в ходе визита в Кабул пообещал афганской армии поддержку США с воздуха.

В последние месяцы движение "Талибан" интенсифицировало наступательную операцию и смогло захватить обширные малонаселенные территории страны. Крупнейшие города Афганистана остаются под контролем правительственных сил. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

1аю БП

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США Афганистан

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