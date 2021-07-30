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КГБ узнал о подготовке терактов в четырех регионах Белоруссии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - КГБ Белоруссии располагает сведениями о подготовке терактов в Минске, Минской, Гродненской и Брестской областях, заявил глава ведомства Иван Тертель во время встречи с чиновниками органов местной власти.

"Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (подобных тем, которые были предотвращены - атаке на военный объект в городе Вилейка, покушению на журналиста Григория Азаренка и другим - ИФ) на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей. Заказчики и исполнители нам известны, работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в свое время доведем до общественности", - подчеркнул Тертель. Его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

Глава КГБ подчеркнул, что "спецслужбы отдельных западных государств осведомлены о планах террористов, однако мер по локализации их деятельности на своей территории не предпринимают".

"Центрами информационно-психологических операций Польши, стран Прибалтики и Украины при поддержке США активизированы действия по влиянию на информационное пространство Республики Беларусь в рамках концепции изоляции власти. Используются подконтрольные так называемые независимые СМИ, реализуются планы по созданию крупных информационных хабов антибелорусской направленности в Киеве и Вильнюсе", - рассказал он.

По оценкам руководителя КГБ, особая ставка при этом делается на продвижение "мягкой силы".

"По оценкам экспертов западных спецслужб, при эффективной работе на нашей территории подконтрольных им псевдоправозащитных, культурных, образовательных организаций, фондов будут созданы условия для гарантированного демонтажа белорусского государства посредством влияния на молодое поколение в течение пяти - максимум, десяти лет", - сказал он.

КГБ Белоруссии Белоруссия Иван Тертель

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