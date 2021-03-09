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Белорусский КГБ сообщил о готовящихся терактах с угрозой гибели многих людей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране планировались теракты с угрозой гибели большого количества населения.

"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - подчеркнул Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1".

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